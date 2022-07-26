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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:51

Кремль не исключил скорых контактов Путина и Шредера

Бывший канцлер Германии сейчас находится в России

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не исключают контактов президента Владимира Путина с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, который сейчас находится в Москве.

"Насколько нам известно, да, он действительно в Москве. Встречи как таковой нет, но контактов мы не исключаем", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос, насколько активно Путин и Шредер поддерживают контакты, он ответил: "Сейчас менее активно".

Шредер был канцлером Германии с 1998 года по 2005 год. Сейчас на родине его критикуют за недостаточно жесткую, по мнению ряда местных политиков, позицию по отношению к России.

В совете директоров "Роснефти" Шредер состоял и председательствовал с 2017 года. В мае 2022 года он заявил, что выйдет из этого совета. Также в мае стало известно, что он отклонил предложение войти в совет директоров "Газпрома".

19 мая издание Spiegel сообщило, что Шредер остался без полагавшегося ему за государственный счет бюро в Бундестаге, и без сотрудников. Такое решение принял комитет Бундестага по бюджету, а до этого соответствующий запрос подали представители правящей в Германии коалиции. В середине июля в Социал-демократической партии Германии начали обсуждать возможность исключить Шредера из своих рядов.

Герхард Шредер Владимир Путин Москва Дмитрий Песков СДПГ Германия Роснефть Газпром
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