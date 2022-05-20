Суд в Татарстане оштрафовал рэпера Моргенштерна на 100 тыс. рублей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Суд в Набережных Челнах (Татарстан) оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает пресс-служба суда.

"По ст.6.13 ч.1.1 КоАП (пропаганда наркотиков с использованием интернета - ИФ) Моргенштерну назначен штраф 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Адвокат артиста Сергей Жорин в своем телеграм-канале сообщил, что суд признал рэпера "виновным в неправильных татуировках".

"Решение, разумеется, будет обжаловано", - отметил он.

В начале апреля сообщалось, что в Набережночелнинский городской суд поступило административное дело, возбужденное против Моргенштерна по обвинению в пропаганде наркотиков.

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы артиста, уточнял "Интерфаксу", что это то же самое дело, которое суд ранее вернул в полицию. Причем правозащитник отмечал, что процессуальные моменты, из-за которых материалы были возвращены на доработку, до сих пор не устранены.

Ранее сообщалось, что в отношении Моргенштерна возбуждено административное дело по ч.1.1 ст.6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств).

Полицейские в Набережных Челнах возбудили это дело, исследовав татуировки на теле рэпера. Эксперты после долгого обсуждения выдали заключение, что на теле артиста есть татуировка с изображением растения, похожего на коноплю.

В суде при изучении административного протокола усмотрели ошибки: материалы не содержали сведений о том, что Моргенштерн извещен о дате и времени составления в отношении него протокола об административном правонарушении, а также не было отметки о его вручении либо об отказе в получении копии протокола.

Рэпер покинул Россию в конце 2021 года после высказывания главы СКР Александра Бастрыкина о том, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях".