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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

МИД РФ пообещал ответ в случае прекращения выдачи Финляндией шенгенских виз россиянам

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В МИД РФ назвали откровенно дискриминационной политической мерой возможную реализацию прекращения выдачи Финляндией шенгенских туристических виз гражданам России, в случае осуществления этих планов Москва оставляет за собой право принять ответные меры.

"Возможная реализация активно поддержанных в последние дни представителями крупнейших политических партий Финляндии призывов прекратить выдавать шенгенские туристические визы гражданам России станет откровенно дискриминационной политической мерой", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в среду на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Ограничение поездок росграждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях. В случае осуществления соответствующих планов российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры", - отмечается в сообщении.

Ранее некоторые депутаты Финляндии потребовали прекратить выдавать визы россиянам из-за специальной военной операции на Украине, как это сделали страны Балтии. При этом исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что страна не планирует прекращать выдавать туристические визы гражданам РФ.

Финляндия 30 июня сняла антиковидные ограничения на въезд, возобновив прием туристов из третьих стран, в том числе из России. Вслед за ней ограничения на пересечение сухопутных границ сняли и в РФ. С 15 июля российские туристы могут посетить Финляндию при наличии загранпаспорта и шенгенской визы.

МИД РФ Финляндия
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