ЕК заявила о невозможности полного запрета на выдачу виз какой-либо страной ЕС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Финляндия, как и любой член ЕС, обладает полномочиями запрещать выдачу виз некоторым гражданам третьих стран, включая россиян, но полный запрет на визы для них не существует, объяснили "Интерфаксу" в Европейской комиссии (ЕК).

"Страны ЕС имеют значительные возможности для сокращения или прекращения выдачи долгосрочных виз и видов на жительство в соответствии со своим национальным законодательством", - сообщил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать намерение финских властей ограничить въезд в страну россиянам.

"Что касается краткосрочных виз для пребывания не более 90 дней в любой 180-дневный период, это надлежит странам ЕС рассматривать и принимать решения по заявлениям на краткосрочные шенгенские визы", - продолжил европейский источник.

При этом он подчеркнул: "Всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы, например, в гуманитарных целях, для членов семьи, журналистов или диссидентов".

Планы Финляндии по ограничению поездок россиян в республику

Как сообщалось, министерство иностранных дел Финляндии изучает возможности ограничения поездок россиян в республику из-за военных действий на Украине.

В настоящее время рассматривается несколько различных вариантов, выдвинутых для ограничения выдачи россиянам туристических виз, сообщил порталу телерадиовещания Yle директор консульского отдела МИД Финляндии Юсии Таннер (Jussi Tanner).

Прежде всего, речь идет об общем прекращении выдачи виз. "Однако Финляндия является частью Европейской зоны свободного передвижения - Шенгенской зоны, и соблюдает ее правила. Верховенство права предполагает, чтобы правила не изменялись", - отметил Таннер.

В число предложений входит также ограничение числа заявлений на получение виз, допускающее подачу заявлений только с целью посещения близких родственников, похорон или для проведения важной медицинской операции.

Рассматривается вопрос об аннулировании виз, но это также считается очень жесткой мерой с точки зрения правовой определенности.

"Единственный верный способ остановить поездки - закрыть границу для пассажиропотока. Решение будет радикальным и может вызвать политическую бурю, оно не обязательно будет поддержано политиками или народом", - отмечает Таннер.

И, наконец, надежда на Европейский союз, который в настоящее время позволяет россиянам путешествовать на отдых в Шенгенскую зону, но который может принять общее решение по визовым ограничениям, сказал он. Сейчас ЕС разрешает самим членам организации ограничивать подачу заявлений на получение туристических виз, если они того пожелают.

В МИД РФ назвали откровенно дискриминационной политической мерой возможную реализацию прекращения выдачи Финляндией шенгенских туристических виз гражданам России, в случае осуществления этих планов Москва оставляет за собой право принять ответные меры.