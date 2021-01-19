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Задержан подозреваемый в краже оборудования с "самолета судного дня"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали в Таганроге местного жителя, который может быть причастен к краже оборудования на сумму более миллиона рублей с самолета Ил-80, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Подозреваемого задержали, с ним беседуют на предмет его причастности к краже", - сказал собеседник агентства.

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7 декабря стало известно, что из самолета Ил-80, который находится на аэродроме в Таганроге, похищено оборудование на сумму более 1 млн рублей. ГУ МВД России по Ростовской области возбудило уголовное дело.

По данным источника "Интерфакса", 4 декабря в полицию от представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева поступило заявление, что на аэродроме "Таганрог Южный" у Ил-80, который с начала 2019 года находится на регламентных работах, вскрыли грузовой люк. Из самолета неизвестные похитили 39 блоков и пять плат радиостанций.

В СМИ воздушные командные пункты на базе Ил-80 часто называют "самолетами судного дня", так как они могут быть задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. С борта самолета можно управлять всеми видами вооруженных сил - сухопутными подразделениями, флотом, авиацией и стратегическими ракетными комплексами. Главная отличительная особенность - отсутствие иллюминаторов на фюзеляже, чтобы обезопасить пассажиров от последствий ядерного взрыва.

Таганрог Ил-80

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