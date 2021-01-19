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Арестован обвиняемый в краже с "самолета судного дня" в Таганроге

Арестован обвиняемый в краже с "самолета судного дня" в Таганроге
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Обвиняемый в краже оборудования на сумму 1 млн рублей с "самолета судного дня" Ил-80 на аэродроме в Таганроге арестован на два месяца, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Ольга Бояркина.

"Его задержали 4 января, 6 января избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 марта. Ему предъявлено обвинение по п."б" ч.4. ст.158 (кража)", - сказала Бояркина. Она отметила, что защита обжалует эту меру пресечения.

7 декабря 2020 года стало известно, что из самолета Ил-80, который находится на аэродроме в Таганроге, похищено оборудование на сумму более 1 млн рублей. ГУ МВД по Ростовской области возбудило уголовное дело. В понедельник информированный источник сообщил о задержании предполагаемого вора.

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По данным источника "Интерфакса", 4 декабря в полицию от представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева поступило заявление, что на аэродроме "Таганрог Южный" при осмотре Ил-80, который с начала 2019 года находится на регламентных работах, обнаружили вскрытый люк и исчезновение порядка 39 блоков и пяти плат радиостанций.

В СМИ воздушные командные пункты часто называют "самолетами судного дня", так как они могут быть задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. С борта такого самолета можно управлять всеми видами вооруженных сил - сухопутными подразделениями, флотом, авиацией и стратегическими ракетными комплексами. Главная отличительная особенность таких самолетов - отсутствие иллюминаторов на фюзеляже, чтобы обезопасить пассажиров от последствий ядерного взрыва.

Таганрог

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