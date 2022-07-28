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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Песков заявил об отсутствии договоренностей по обмену Бута на двоих граждан США

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Договоренностей между РФ и США по поводу обмена предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бритни Грайнер пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что нам известно: пока договоренностей в этой области нет", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он по просьбе журналистов прокомментировал сообщения из США о том, что Вашингтон предложил такой обмен Москве.

"Первое, что нам известно - это то, что действительно появились такие сообщения и некоторые заявления. Второе: нам также известно, что при обсуждении подобных тем обычно такие информационные вбросы не делаются. Обычно становится известно уже о реализованных договоренностях", - сказал Песков.

Его также попросили прокомментировать слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что США несколько недель назад сделали существенное предложение России о возможной сделке по освобождению Уилана и Грайнер.

"Поскольку нет сейчас договоренностей, которые были бы финализированы, то, соответственно, больше мне добавить к сказанному нечего", - сказал Песков.

Накануне CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация Джо Байдена предложила Москве обменять осужденного в США торговца оружием Бута на получившего срок за шпионаж американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер, которую в Химках судят за контрабанду наркотиков.

Адвокаты Уилана сообщили, что не располагают информацией о предложении.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры по данному вопросу ведутся, Москва и Вашингтон пока не достигли конкретного результата.

Дмитрий Песков Виктор Бут
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