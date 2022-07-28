Что произошло за день: четверг, 28 июля

Более 11,5 тысяч новых случаев COVID в России, штрафы за отказ локализовать данные россиян, новый запрет анонимайзера Tor, решение Феттеля покинуть "Формулу-1"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суточная заболеваемость COVID-19 в России превысила 11,5 тыс. человек впервые с середины апреля.

- В МИД РФ сообщили о переговорах по вопросу обмена граждан РФ и США. Так официальный представитель министерства Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о "серьезном предложении" по обмену Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договоренностей нет.

- Минобороны РФ заявило об уничтожении батальона 60-й пехотной бригады ВСУ в Херсонской области. В результате удара высокоточными ракетами по пункту временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады в районе Артемовска потери украинской стороны составили до 70 человек личного состава. Российский Су-35 уничтожил в районе Краматорска пусковую установку украинской системы ПВО С-300.

- Сразу несколько компаний получили штрафы в РФ за отказ от локализации данных россиян. Сервис Hotels.com оштрафован на 1 млн рублей, компания-владелец Tinder - на 2 млн рублей, владелец Snapchat - на 1 млн рублей, Spotify - на 0,5 млн рублей, WhatsApp - на 18 млн рублей за повторное нарушение.

- Думу призвали исключить сайты объявлений из проекта о едином операторе цифровой рекламы. Представители сферы подчеркивают, что наружная реклама и классифайды - разные рынки, при этом отрасль уже регулируется законом "Об информации", а часть компаний отрасли находится в списке системообразующих организаций, что означает, что у них должна быть защищена критическая инфраструктура. За исключение регулирования классифайдов из законопроекта выступил и Минпромторг.

- Анонимайзер Tor вновь запрещен судом в России. Ленинский районный суд Саратова удовлетворил требования прокуратуры Саратовского района. Ранее 19 мая Саратовский областной суд отменил решение суда первой инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.

- Эстония прекратит выдачу россиянам временного вида на жительство и виз для обучения. Краткосрочное трудоустройство граждан России и Белоруссии может быть оформлено в Эстонии только при наличии у них действующей визы, выданной Эстонией.

- Себастьян Феттель заявил об уходе из "Формулы-1" в конце сезона. Он является четырехкратным чемпионом мира.