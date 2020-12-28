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Подросток в Белгородской области умер после курения электронной сигареты

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы проверяют обстоятельства смерти несовершеннолетнего жителя Старого Оскола после курения электронной сигареты. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Белгородской области в понедельник.

По предварительным данным, 27 декабря 14-летний юноша у себя дома курил электронную сигарету с находящимся в ней жидким табаком.

Как отмечается в пресс-релизе, в какой-то момент мальчику стало плохо. Его отец вызвал скорую помощь, однако ребенок умер до приезда врачей.

Причина гибели устанавливается. Опрашиваются очевидцы произошедшего, проверяются торговые точки, реализующие электронные сигареты и сопутствующие товары. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Белгородская область

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