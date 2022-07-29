"КАМАЗ" с августа введет масочный режим в офисах и на производстве

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Для предотвращения дальнейшего роста заболеваемости COVID-19 ПАО "КАМАЗ" с 1 августа вернет масочный режим в офисы и производственные помещения, сообщила компания.

Это решение объясняется ростом заболеваемости "в целом по стране, в республике и на "КАМАЗе", в частности".

Штаб предприятия по борьбе с коронавирусом призвал подразделения компании активизировать ревакцинацию сотрудников "с целью сохранения здоровья коллектива и недопущения массового заболевания".

"КАМАЗ" - крупнейший российский производитель грузовиков полной массой 14-40 тонн.