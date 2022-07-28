Роспотребнадзор не увидел необходимости в возвращении общефедеральных COVID-ограничений

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре заявили, что необходимости в возвращении общефедеральных коронавирусных ограничений на сегодняшний день нет.

"На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет", - говорится в телеграм-канале ведомства в четверг.

В Роспотребнадзоре отметили, что в связи с распространением новых подвидов штамма "омикрон" в России наблюдается рост заболеваемости. "Однако заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, которые сейчас превалируют в нашей стране, протекает не так тяжело", - подчеркнули в сообщении

При этом в ведомстве посоветовали не забывать о базовых правилах предосторожности. "Так, людям из уязвимых категорий, в том числе тем, у кого диагностированы хронические заболевания, рекомендуется носить маски в общественных местах, а также пользоваться антисептическими средствами", - добавили в сообщении.

Также сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации от COVID-19 с периодичностью раз в полгода.

Ранее телеграм-канале портала "Стопкоронавирус.рф" со ссылкой на Роспотребнадзор сообщил, при ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено.

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что необходимости в возобновлении коронавирусных ограничений на федеральном уровне из-за роста заболеваемости и распространения более заразных подвариантов штамма "омикрон" нет. Однако, как отметила эксперт, "новые подварианты "омикрона" вызывают заболевание, течение которого по тяжести, в принципе, практически сопоставимо с тяжестью ОРВИ, поэтому резкий рост числа госпитализаций маловероятен".

Роспотребнадзор 1 июля отменил все коронавирусные ограничения, введенные ранее в связи с пандемией COVID-19, в связи с улучшением ситуации.