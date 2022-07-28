Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Роспотребнадзор не увидел необходимости в возвращении общефедеральных COVID-ограничений

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре заявили, что необходимости в возвращении общефедеральных коронавирусных ограничений на сегодняшний день нет.

"На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет", - говорится в телеграм-канале ведомства в четверг.

В РоссииСуточная заболеваемость COVID-19 в России превысила 11,5 тыс. человекСуточная заболеваемость COVID-19 в России превысила 11,5 тыс. человекЧитать подробнее

В Роспотребнадзоре отметили, что в связи с распространением новых подвидов штамма "омикрон" в России наблюдается рост заболеваемости. "Однако заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, которые сейчас превалируют в нашей стране, протекает не так тяжело", - подчеркнули в сообщении

При этом в ведомстве посоветовали не забывать о базовых правилах предосторожности. "Так, людям из уязвимых категорий, в том числе тем, у кого диагностированы хронические заболевания, рекомендуется носить маски в общественных местах, а также пользоваться антисептическими средствами", - добавили в сообщении.

Также сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации от COVID-19 с периодичностью раз в полгода.

Ранее телеграм-канале портала "Стопкоронавирус.рф" со ссылкой на Роспотребнадзор сообщил, при ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено.

В РоссииВ РФ выявлен новый подвариант "омикрон"-штамма COVID-19 "Кентавр"В РФ выявлен новый подвариант "омикрон"-штамма COVID-19 "Кентавр"Читать подробнее

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что необходимости в возобновлении коронавирусных ограничений на федеральном уровне из-за роста заболеваемости и распространения более заразных подвариантов штамма "омикрон" нет. Однако, как отметила эксперт, "новые подварианты "омикрона" вызывают заболевание, течение которого по тяжести, в принципе, практически сопоставимо с тяжестью ОРВИ, поэтому резкий рост числа госпитализаций маловероятен".

Роспотребнадзор 1 июля отменил все коронавирусные ограничения, введенные ранее в связи с пандемией COVID-19, в связи с улучшением ситуации.

Хроника 09 января 2020 года – 28 июля 2022 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Анонимайзер Tor вновь запрещен судом в России

Анонимайзер Tor вновь запрещен судом в России

Минтуризма Болгарии отметило рост турпотока из России

Роскомнадзор через суд потребовал отменить регистрацию СМИ "Новой газеты"

Пандемия коронавируса

Мишустин провел очное заседание правительства впервые с апреля 2020 года

Регионам могут дать право использовать невостребованное жилье для обеспечения очередников

Регионам могут дать право использовать невостребованное жилье для обеспечения очередников

Эксперимент по дистанционной продаже лекарств планируют провести в трех регионах РФ

Кравцов предложил ввести мораторий на сдачу ЕГЭ и ОГЭ для украинских выпускников

Пандемия коронавируса

Кремль напомнил о праве россиян самим принимать меры защиты от COVID-19

Кремль напомнил о праве россиян самим принимать меры защиты от COVID-19

Ростовчанин получил четыре года за кражу из "самолета судного дня"

Президент ГК "ФСК" Воронин стал владельцем бизнеса Guardian Glass в России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });