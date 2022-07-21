Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Вторая ночная тренировка главного военно-морского парада прошла в акватории Невы

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Вторая ночная тренировка главного военно-морского парада прошла в акватории реки Невы, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

"Тренировка прошла под руководством заместителя главнокомандующего Военно-Морским флотом вице-адмирала Владимира Касатонова, в рамках тренировки парадным строем в исторической части города Санкт-Петербурга прошли 14 боевых кораблей и катеров", - говорится в сообщении.

По данным департамента информации Минобороны, в тренировке приняли участие малые ракетные корабли "Одинцово" и "Зеленый Дол", корабли противоминной обороны "Александр Обухов" и "Павел Хенов", противодиверсионные катера "Нахимовец", "Юнармеец Татарстана", "П-471" и "П-468", патрульные катера "Евгений Колесников" и "П-436".

Также в тренировке парада приняли участие по 2 катера от пограничного управления ФСБ России и МЧС России соответственно.

"О результатах второй ночной тренировки на Неве был произведен доклад главнокомандующему Военно-Морским Флотом адмиралу Николаю Евменову", - отметили в Минобороны.

Главный военно-морской парад пройдет 31 июля в исторической части Санкт-Петербурга и в Кронштадте. Также военно-морские парады и торжественные мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота России, пройдут в военно-морских базах и пунктах базирования всех флотов и Каспийской флотилии.

В настоящий момент часть кораблей-участников Главного военно-морского парада осуществляет переход в Ленинградскую военно-морскую базу и в ближайшее время присоединится к проведению тренировок в акваториях Невы и Кронштадтского рейда.

ВМФ РФ Санкт-Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Православные христиане отмечают день Казанской иконы Божьей Матери

Православные христиане отмечают день Казанской иконы Божьей Матери

Россельхознадзор констатировал, что в РФ продолжают подменять семгу форелью

Россельхознадзор констатировал, что в РФ продолжают подменять семгу форелью

Что произошло за день: среда, 20 июля

На решение о запрете деятельности Meta в России поданы кассационные жалобы

Группа НЛМК отстала на 1 млн тонн от заложенных ориентиров производства

Конституционный суд РФ запретил бессрочное расследование уголовного дела

Конституционный суд РФ запретил бессрочное расследование уголовного дела

Суд прекратил дело блогера Хованского

Суд прекратил дело блогера Хованского

Путин связал санкции Канады против "Газпрома" с ее собственными планами на рынок ЕС

Путин связал санкции Канады против "Газпрома" с ее собственными планами на рынок ЕС

Минтруд предложил упростить использование маткапитала для образования детей

Путин назвал несправедливой модель тотального доминирования "золотого миллиарда"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });