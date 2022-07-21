Вторая ночная тренировка главного военно-морского парада прошла в акватории Невы

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Вторая ночная тренировка главного военно-морского парада прошла в акватории реки Невы, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

"Тренировка прошла под руководством заместителя главнокомандующего Военно-Морским флотом вице-адмирала Владимира Касатонова, в рамках тренировки парадным строем в исторической части города Санкт-Петербурга прошли 14 боевых кораблей и катеров", - говорится в сообщении.

По данным департамента информации Минобороны, в тренировке приняли участие малые ракетные корабли "Одинцово" и "Зеленый Дол", корабли противоминной обороны "Александр Обухов" и "Павел Хенов", противодиверсионные катера "Нахимовец", "Юнармеец Татарстана", "П-471" и "П-468", патрульные катера "Евгений Колесников" и "П-436".

Также в тренировке парада приняли участие по 2 катера от пограничного управления ФСБ России и МЧС России соответственно.

"О результатах второй ночной тренировки на Неве был произведен доклад главнокомандующему Военно-Морским Флотом адмиралу Николаю Евменову", - отметили в Минобороны.

Главный военно-морской парад пройдет 31 июля в исторической части Санкт-Петербурга и в Кронштадте. Также военно-морские парады и торжественные мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота России, пройдут в военно-морских базах и пунктах базирования всех флотов и Каспийской флотилии.

В настоящий момент часть кораблей-участников Главного военно-морского парада осуществляет переход в Ленинградскую военно-морскую базу и в ближайшее время присоединится к проведению тренировок в акваториях Невы и Кронштадтского рейда.