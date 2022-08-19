Президент Сербии назвал "сложной" встречу с главой краевого правительства Косово

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Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Крайне сложным назвал президент Сербии Александр Вучич состоявшееся в четверг общение с главой краевого правительства Косово Альбином Курти и представителями ЕС в Брюсселе.

"Сложный день для нас, для всех граждан Сербии и всей нашей страны. Я не могу сказать, что он завершился успешно, но от каких-либо комментариев я воздержусь. Я продолжу бороться за мир и стабильность, и в течение следующих 48 часов обращусь к народу", - приводит слова Вучича сербская телерадиокомпания РТС.

При этом он выразил надежду на то, что "компромиссного решения удастся достичь неким чудом".

В четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что президенту Сербии Вучичу и главе правительства Косово Курти на встрече в Брюсселе не удалось достичь соглашения по нормализации отношений, стороны договорились продолжить диалог в ближайшие дни.

По его словам, и Вучич, и Курти согласны с тем, что альтернатив диалогу в решении проблем региона нет.

Ситуация в регионе осложнилась после того, как в знак протеста против решения косовских местных властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами в сербских общинах края начали блокировать дороги и строить баррикады. Из-за этого пришлось временно закрыть несколько пропускных пунктов на административной границе Сербии и Косово.

В дальнейшем по призыву США и ЕС администрация автономного края Косово и Метохия отложила на месяц введение запретительных мер в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами, выданными в Сербии. Вслед за этим инцидентом обострилась риторика сторон, обвиняющих друг друга в злонамеренных замыслах.

Ранее Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) предупредила, что высокопоставленные политики из Белграда и Приштины будут нести ответственность за любую вызванную их провокационными заявлениями эскалацию, которая приведет к повышению напряженности и, возможно, к насилию в регионе.