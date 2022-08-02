Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Кремль предложил обсуждать обмен заключенными с США без "мегафонной дипломатии"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что публичное выражение позиций по вопросу обмена заключенными между Россией и США не принесет пользы, переговоры по этой теме должны быть секретными.

Пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова попросили на брифинге прокомментировать заявление о том, что Вашингтон считает несерьезным ответ Москвы на предложение по обмену заключенными.

"Мы по-прежнему считаем, что любые информационные обмены по этой теме должны быть секретными, без мегафонной дипломатии. Публичный обмен позициями не приведет к результату", - ответил Песков.

В конце июля CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация Джо Байдена предложила Москве обменять осужденного в США торговца оружием Виктора Бута на получившего срок за шпионаж американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер, которую в Химках судят за контрабанду наркотиков.

После этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на брифинге, что Вашингтон за несколько недель до того сделал существенное предложение России о возможной сделке по освобождению Уилана и Грайнер. Затем представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Россия, по его мнению, "недостаточно серьезно" отнеслась к американской инициативе.

1 августа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также сказала, что США сделали России "солидное предложение" и рассчитывали на "добросовестные переговоры". "Поступило встречное предложение, которое мы не считаем серьезным", - отметила она.

В Кремле и в МИД отказывались комментировать такие сообщения, выступая против "информационных вбросов" на подобные темы и против "мегафонной дипломатии". На Смоленской площади отмечали, что переговоры об обмене ведут компетентные ведомства, в Кремле - что окончательных решений не принято.

Дмитрий Песков МИД Кремль Пол Уилан США Энтони Блинкен Белый дом Бриттни Грайнер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Роспотребнадзор посоветовал гражданам из уязвимых групп носить маски в людных местах

В России заблокирован сайт Госдепа США ShareAmerica

В России заблокирован сайт Госдепа США ShareAmerica

МИД допустил разрыв отношений с США при признании РФ страной-спонсором терроризма

МИД допустил разрыв отношений с США при признании РФ страной-спонсором терроризма

ВС РФ признал украинский полк "Азов" террористической организацией

"ВКонтакте" устанавливает причины публикации стороннего поста на странице Медведева

Пандемия коронавируса

В России COVID-19 за сутки заболели почти 9,6 тыс. человек

В России COVID-19 за сутки заболели почти 9,6 тыс. человек

В Госдуму внесен законопроект о гарантии прав покупателей объектов недвижимости

Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов на "Мосбирже"

Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов на "Мосбирже"

В аппарате Дмитрия Медведева заявили о взломе его страницы во "ВКонтакте"

Что произошло за день: понедельник, 1 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });