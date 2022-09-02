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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Минцифры не позднее ноября начнет аккредитацию IT-компаний по новым правилам

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Минцифры рассчитывают, что процедура включения организаций в реестр российских IT-компаний по новым правилам начнется не позднее ноября, заявил замруководителя министерства Максим Паршин.

По его словам, Минцифры на следующей неделе внесет в правительство проект постановления о новом порядке аккредитации, он согласован со всеми заинтересованными федеральными органами власти и регионами.

"Учитывая приоритетность этого направления, мы рассчитываем, что он (проект постановления - ИФ) оперативно будет принят и через месяц после вступления в силу возобновится аккредитация. Рассчитываем, что это произойдет не позднее ноября", - сказал Паршин.

Подача заявлений на аккредитацию в качестве IT-компании приостановлена с 1 августа до утверждения нового порядка аккредитации. При этом Минцифры исключило из реестра IT-компаний более 400 организаций, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной.

Затем Минцифры сообщило, что разработало новый порядок включения в реестр IT-компаний, предложив аккредитовывать организации, доходы которых от IT составляют минимум 30% от выручки. Среди других условий для аккредитации - наличие профильного ОКВЭД в качестве основного. Кроме того, не менее 80% сотрудников компании должны получать зарплату не ниже средней по стране.

При этом стартапы, не имеющие выручки, но инвестирующие в IT, также предлагается аккредитовывать. Стартапам, помимо вышеперечисленных пунктов, нужно заявить разрабатываемый проект в области IT и статус его реализации. Кроме того, компания должна быть сформирована за три года и меньше до подачи заявления на аккредитацию.

При этом, как заявляло Минцифры, в аккредитации будет отказано, если организация является госкомпанией; банком, небанковской кредитной организацией и т.д., страховой организацией или телеком-компанией, государственным или муниципальным учреждением.

Кроме того, в аккредитации будет отказано компаниям, созданным в результате реорганизации; организациям с прямым и (или) косвенным участием государства (50% и более). Помимо этого, в реестр не будут включаться компании и банки с госучастием из спецперечня, утвержденного правительственным распоряжением 91-р. Сейчас в списке около 40 позиций, включая "Ростелеком", "Почту России", "Роснано", "Аэрофлот" и др.

Как заявлял глава Минцифры Максут Шадаев, по новым правилам аккредитация не будет "пожизненной" - компаниям придется ежегодно подтверждать соответствие требованиям для нахождения в реестре.

Ранее компании включали в реестр только на основании соответствующего ОКВЭД.

В середине августа в Минцифры говорили, что рассчитывают, что новый порядок аккредитации будет утвержден в сентябре.

Минцифры Максим Паршин Максут Шадаев Ростелеком Роснано Аэрофлот Почта России
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