Площадь пожара на складе в Подмосковье достигла 55 тыс. кв м

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Площадь пожара на складе интернет-магазина Ozon в подмосковной Истре увеличилась до 55 тыс. кв. метров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС в среду.

Огонь охватил склад Ozon в Истре, сообщалось, что более 1 тыс. сотрудников интернет-магазина смогли покинуть помещение самостоятельно.

Тушение осложняется конструктивными особенностями здания и жаркой погодой, к ликвидации возгорания привлечена авиация МЧС.

По данным пресс-службы скорой помощи Московской области, всего пострадали 11 человек.

В свою очередь пресс-служба интернет-магазина Ozon заявила, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники своевременно эвакуированы со склада.

По факту пожара начата проверка.