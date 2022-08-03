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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Власти Подмосковья заверили, что угрозы нарушения электроснабжения из-за пожара нет

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Угрозы энергообъектам, находящимся вблизи горящего в подмосковной Истре склада компании Ozon нет, отключение электричества не потребовалось, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства энергетики Московской области в среду.

"Все электрооборудование компании работает в штатном режиме. Бригада "Россети Московский регион" выезжала на место для оценки необходимости отключения ЛЭП и электроустановок, находящихся вблизи склада, для организации безопасного тушения пожара. Отключений не потребовалось", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что огонь охватил склад Ozon в Истре, площадь пожара увеличилась до 55 тыс. кв. м, более 1 тыс. сотрудников интернет-магазина смогли покинуть помещение самостоятельно.

Тушение пожара на складе Ozon осложняется конструктивными особенностями здания и жаркой погодой, к ликвидации возгорания привлечена авиация МЧС.

По данным Минздрава Московской области, всего пострадали 11 человек, двое госпитализированы.

По факту пожара начата проверка.

Пожар на складе Ozon в Подмосковье

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Московская область Подмосковье Истра Ozon
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