Местонахождение около 20 сотрудников горящего склада Ozon пока не установлено

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Два десятка сотрудников горящего в Подмосковье склада Ozon отсутствуют в списках эвакуированных, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Пока не установлено местонахождение порядка 20 человек. Они не отметились после эвакуации. Их телефоны недоступны. Однако на работу в этот день они вышли", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду пресс-служба МЧС РФ сообщила, что огонь охватил склад Ozon в Истре, более 1 тыс. сотрудников интернет-магазина смогли покинуть помещение самостоятельно. В подмосковной "скорой помощи" сообщили об 11 пострадавших, двое из которых госпитализированы.