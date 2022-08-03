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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Информация о пропавших при пожаре 20 сотрудниках Ozon не подтвердилась

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Со склада Ozon в подмосковной Истре после возгорания было эвакуировано больше тысячи сотрудников, появившаяся ранее информация о примерно 20 пропавших сотрудниках не соответствует действительности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ozon в среду.

"В момент возгорания на складе в Подмосковье находилось больше тысячи сотрудников. Все они были своевременно эвакуированы. Только 12 человек обратились за медицинской помощью. При этом появившаяся ранее информация о пропавших и погибших 20 сотрудниках объясняется правилами пользования мобильными телефонами на складе", - сказал представитель компании.

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Он пояснил, что работники оставляют мобильные телефоны в шкафчиках перед тем, как зайти на склад, а во время эвакуации не все успели их забрать. "Позднее, когда не всем работникам оперативные службы смогли дозвониться, появилась версия о пропаже людей, но она не подтвердилась", - пояснили в пресс-службе.

Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что около 20 сотрудников склада отсутствуют среди эвакуированных.

Днем в среду на складе Ozon в Подмосковье произошел пожар. Его площадь составила порядка 55 тыс. кв. м, тушение осложняется конструктивными особенностями здания и жаркой погодой. К ликвидации возгорания привлечена авиация МЧС. Вечером появилась информация о локализации пожара.

Пожар на складе Ozon в Подмосковье

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Подмосковье Истра Ozon
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