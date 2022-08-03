Локализован пожар на подмосковном складе Ozon

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали пожар на складе Ozon в Истре на площади 55 тысяч квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах в среду.

"Локализация пожара происходит на площади 55 тыс кв м", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС РФ подтвердили факт локализации возгорания. "В 21:17 пожар локализован", - сказали в ведомстве.

В среду склад Ozon в Истре охватил огонь, более тысячи сотрудников интернет-магазина смогли покинуть помещение самостоятельно. По данным пресс-службы скорой помощи Подмосковья, пострадали 11 человек, из них двое госпитализированы.

Тушение пожара на складе осложняется конструктивными особенностями здания и жаркой погодой, к ликвидации возгорания привлечена авиация МЧС.

Пресс-служба Ozon заявила, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники были своевременно эвакуированы со склада.