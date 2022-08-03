Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:53

Экстренные службы установили связь с работниками горящего склада Ozon в Подмосковье

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Установлена связь с сотрудниками горящего склада Ozon в Подмосковье, медпомощь им не требуется, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Руководству удалось связаться с работниками. Местонахождение установлено. Медпомощь не требуется", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что во время пожара не удавалось установить местонахождение порядка 20 работников склада, они не выходили на связь.

Днем в среду на складе Ozon в Подмосковье произошел пожар. Его площадь составила порядка 55 тысяч кв. м, тушение осложняется конструктивными особенностями здания и жаркой погодой. К ликвидации возгорания привлечена авиация МЧС. Вечером появилась информация о локализации пожара.

Пожар на складе Ozon в Подмосковье

7
Подмосковье Истра Ozon
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пожарный поезд привлекли для тушения склада Ozon в Истре

В Подмосковье загорелся склад на площади 20 тыс. кв. м

В Подмосковье загорелся склад на площади 20 тыс. кв. м

Число сделок по передаче долей в строящихся домах в Москве снизилось на 22%

Число сделок по передаче долей в строящихся домах в Москве снизилось на 22%

Суд в Москве арестовал руководителей хостела, где при пожаре погибли восемь человек

Третьяковскую галерею эвакуировали из-за анонимной угрозы

Задержано руководство московского хостела, где при пожаре погибли восемь человек

Москвичам пообещали теплое, "но не супер-жаркое" начало августа

Неисправность электропроводки назвали одной из основных версий пожара в хостеле в Москве

Неисправность электропроводки назвали одной из основных версий пожара в хостеле в Москве

Восемь человек погибли при пожаре в хостеле на юге Москвы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });