Экстренные службы установили связь с работниками горящего склада Ozon в Подмосковье

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Установлена связь с сотрудниками горящего склада Ozon в Подмосковье, медпомощь им не требуется, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Руководству удалось связаться с работниками. Местонахождение установлено. Медпомощь не требуется", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что во время пожара не удавалось установить местонахождение порядка 20 работников склада, они не выходили на связь.

Днем в среду на складе Ozon в Подмосковье произошел пожар. Его площадь составила порядка 55 тысяч кв. м, тушение осложняется конструктивными особенностями здания и жаркой погодой. К ликвидации возгорания привлечена авиация МЧС. Вечером появилась информация о локализации пожара.