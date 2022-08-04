Что случилось этой ночью: четверг, 4 августа

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пожар на складе Ozon в Подмосковье ликвидировали. По данным пресс-службы МЧС РФ, возгорание было полностью потушено в 5.45 мск.

- ЕС призвал Ереван и Баку прекратить огонь в Нагорном Карабахе и вернуться к переговорам. В Евросоюзе также заявили о необходимости снижения напряженности и полного соблюдения режима прекращения огня.

- Сенат США одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО. В поддержку членства этих стран в альянсе выступили 95 из 100 сенаторов, один проголосовал против. Для получения одобрения сената было необходимо минимум 67 голосов.

- Кинотеатры попросили президента дать поручения о разработке мер поддержки отрасли. В ассоциации владельцев кинотеатров отметили, что за период с марта по июнь 2022 года падение выручки превысило 70% от среднемесячных показателей предыдущих лет.

- Имам ас-Садр на фоне протестов в Ираке призвал распустить парламент. Он заявил своим сторонникам, что им нужно продолжать удерживать под контролем здание парламента, пока власти не выполнят его требования, в том числе о внесении изменений в конституцию Ирака.