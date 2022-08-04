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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Экс-замглавы Минпросвещения Ракова признала вину в мошенничестве

Экс-замглавы Минпросвещения Ракова признала вину в мошенничестве
Бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова в Тверском суде
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Экс-замглавы Минпросвещения и бывшая вице-президент Сбербанка Марина Ракова признала вину в мошенничестве, заявил ее адвокат Вячеслав Жуковский.

"Марина Ракова дала признательные показания и написала явку с повинной, выразила готовность возместить ущерб", - сказал адвокат на заседании Тверского суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста Раковой.

Защита и сама фигурантка просят суд перевести ее под домашний арест в связи с тем, что она признала вину.

Ракова была задержана и арестована в октябре 2021 года. Ей вменяется три эпизода особо крупного мошенничества с денежными средствами Фонда развития новых форм образования, который она ранее возглавляла.

Так, по версии следствия, в 2019 году Ракова с соучастниками похитила порядка 21 млн рублей, предназначенных для реализации двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование".

Кроме того, она обвиняется в хищении более 20 млн рублей по обстоятельствам, как считает следствие, фиктивного трудоустройства 12 сотрудников Минпросвещения по совмещению на должности научных сотрудников в Институт общественных наук РАНХиГС в 2018-2020 годах.

Также Раковой предъявлено обвинение в хищении 9 млн рублей. Этот эпизод связан с якобы фиктивным трудоустройством с 2017 по 2019 год ее гражданского мужа Артура Стеценко в Фонд развития новых форм образования.

По делу Раковой также были задержаны ее гражданский муж Стеценко, ректор "Шанинки" и директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев, бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова.

Марина Ракова
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