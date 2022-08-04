Суд оставил экс-замглавы Минпросвещения Ракову в СИЗО после признания вины

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест экс-замглавы Минпросвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Расковой, обвиняемой в особо крупном мошенничестве.

"Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемой Раковой до 9 октября 2022 года", - огласила решение судья Ольга Затомская.

Таким образом суд отказал Раковой и ее защите в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения на домашний арест.

На заседании суда в четверг Ракова признала вину и выразила готовность возместить ущерб, установленный по уголовному делу. Суд также продлил до 5 октября арест гражданскому мужу Раковой Артуру Стеценко.

Ракова была задержана и арестована в октябре 2021 года. Ей вменяется три эпизода многомиллионного мошенничества с денежными средствами Фонда развития новых форм образования, который она ранее возглавляла.

По делу были задержаны, в частности, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев и ректор РАНХиГС Владимир Мау. Оба, как и Ракова, дали признательные показания.

Накануне стало известно, что ректор "Шанинки" Зуев признал вину и возместил ущерб в размере более 15 млн рублей, после чего суд смягчил ему меру пресечения с пребывания в СИЗО на домашний арест.

Также в среду суд подтвердил перевод ректора РАНХиГС Мау, находившегося под домашним арестом, под подписку о невыезде.