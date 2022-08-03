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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Суд подтвердил перевод Владимира Мау под подписку о невыезде

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Следователь изменил меру пресечения ректору РАНХиГС Владимиру Мау, который стал фигурантом дела о многомиллионном хищении, сообщили "Интерфаксу" в Тверском суде Москвы.

Там объяснили, что 3 августа в суд поступило заявление от следователя ГСУ ГУ МВД по Москве с просьбой не рассматривать ходатайство о продлении Мау домашнего ареста, поскольку ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Находясь под подпиской о невыезде, Мау обязан являться в срок по вызову следователя и суда, не препятствовать расследованию дела, а также не покидать регион без письменного разрешения следователя.

Ранее о смягчении Мау меры пресечения говорил источник "Интерфакса".

30 июня Тверской суд поместил ректора РАНХиГС под домашний арест сроком до 7 августа. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК) в связи с хищением денег вуза.

Сообщалось, что Мау стал фигурантом уголовного дела, которое следствие МВД возбудило в 2021 году против бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других.

Зуев провел под арестом больше семи месяцев, несмотря на проблемы со здоровьем.

3 августа стало известно, что суд, по ходатайству следствия перевел его под домашний арест. В суде следователь сказал, что Зуев признал вину, возместил ущерб по делу, а также дал изобличающие показания на фигурантов дела и других соучастников, о которых следствию не было известно. Адвокат ректора Дмитрий Кравченко уточнил "Интерфаксу": "Формально это признательные показания, но он не признавался, что присваивал деньги себе". Его подзащитный дал "показания, способствующие расследованию дела, а также возместил ущерб в размере более 15 млн рублей".

Мау был помещен под домашний арест 30 июня. 18 июля суд подтвердил назначение ему этой меры пресечения.

По версии следствия, Мау, Зуев и Ракова вступили в сговор и фиктивно взяли на работу больше десятка человек, причинив академии более 21 млн рублей ущерба. Мау в суде назвал абсурдными предъявленные ему обвинения.

РАНХиГС Владимир Мау Тверской суд Сергей Зуев МВД Марина Ракова
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