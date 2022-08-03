Суд перевел ректора "Шанинки" Зуева из СИЗО под домашний арест

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в среду удовлетворил ходатайство следствия о замене меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") и директору Института общественных наук РАНХиГС Сергею Зуеву, обвиняемому в особо крупном мошенничестве, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия о замене меры пресечения Сергею Зуеву на домашний арест подлежит удовлетворению", - огласила решение судья. Срок меры пресечения в виде домашнего ареста продлён до 11 октября 2022 года.

По решению суда Зуеву было отказано в прогулках, о которых просили его защитники. Помимо запрета на выход за пределы места жительства, ректору запрещено общаться с фигурантами дела и пользоваться мобильной связью и интернетом.

Защита Зуева сообщила, что удовлетворена решением суда. "Мы удовлетворены решением суда и полагаем, что для изменения меры пресечения имелись все основания. Сергей Эдуардович провёл в тюрьме почти девять месяцев, ему требуются лечение и контакты с семьей, в том числе с ребёнком-инвалидом. Он почти все время заключения находился в больнице, потому что имеет множество опасных для жизни болезней. При этом он занимал и занимает конструктивную позицию по делу", - сказал адвокат Руслан Кожура.

Зуев был освобождён из-под стражи в зале суда, приставы сняли с него наручники.

Ранее в среду следователь сообщил в суде, что Зуев признал вину в особо крупном мошенничестве, возместил ущерб, а также дал изобличающие показания на фигурантов дела и других соучастников, о которых следствию не было известно.

В свою очередь, адвокат ректора Дмитрий Кравченко пояснил "Интерфаксу", что показания Зуева не заключались в признании присвоения денег. "Формально это признательные показания, но он не признавался, что присваивал деньги себе. Зуев дал показания, способствующие расследованию дела, а также возместил ущерб в размере более 15 млн рублей", - сказал защитник.

Уголовное дело

Зуев был задержан в октябре 2021 года. Изначально суд отправил его под домашний арест, однако позднее по представлению прокуратуры его перевели под стражу в СИЗО.

Ректору "Шанинки" предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве с деньгами фонда развития новых форм образования. По версии следствия, Зуев причастен к хищению в 2019 году порядка 21 млн рублей, предназначенных для реализации двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование".

Для исполнения соглашений, считает следствие, в качестве субподрядчика фонд привлек "Шанинку", а лоббировала заключение контрактов, работы по которым предположительно не были выполнены, арестованная ныне бывшая замминистра просвещения и бывшая вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ранее возглавлявшая фонд.

Зуеву также вменяется хищение более 20 млн руб. по обстоятельствам, как считает следствие, фиктивного трудоустройства 12 сотрудников Минпросвещения по совмещению на должности научных сотрудников в Институт общественных наук РАНХиГС в 2018-2020 годах.

Кроме Зуева и Раковой по делу был задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау и ряд других фигурантов. Как стало известно в среду, следователь изменил меру пресечения Мау, который находился под домашним арестом, на подписку о невыезде.