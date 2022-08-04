Думе предложили разрешить находиться на СМП не более чем одному иностранному кораблю

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Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 176880-8 о разрешительном порядке следования иностранных военных кораблей и других государственных судов по трассам Северного морского пути.

В соответствии с этим законопроектом, во внутренних морских водах в акватории Севморпути может находиться не более одного иностранного военного корабля или другого государственного судна без цели захода в морской порт, военно-морскую базу или пункт базирования военных кораблей, если иное не предусмотрено специальным решением правительства.

Государство, под флагом которого идет военный корабль или судно, должно будет подать запрос на разрешение пройти через внутренние морские воды в акватории СМП. Запрос предлагается направлять по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до предполагаемой даты прохода.

Предусматривается, что во время захода во внутренние морские воды в акватории СМП без цели захода в морской порт, военно-морскую базу или пункт базирования военных кораблей иностранные подводные лодки и другие подводные транспортные средства должны следовать на поверхности и под своим флагом.

Иностранные военные корабли и другие государственные суда с ядерными энергетическими установками, а также иностранные суда, перевозящие ядерные или другие опасные или ядовитые по своей природе вещества или материалы, во время захода во внутренние морские воды в акватории СМП должны иметь на борту необходимые документы, соблюдать особые меры предосторожности и следовать по маршруту, установленному в разрешении, говорится в проекте закона.

В соответствии с законопроектом, российские власти смогут приостановить заход иностранных военных кораблей и других государственных судов во внутренние морские воды в акватории СМП на определенный срок. Такое приостановление вступает в силу после передачи об этом в навигационном предупреждении.