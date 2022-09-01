Путин пообещал удобную организацию паромных перевозок в Калининградскую область

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пообещал предпринять меры по сохранению цен на паромные перевозки в Калининградскую область на приемлемом уровне.

В ходе встречи с российским лидером глава региона Антон Алиханов обратил внимание на необходимость увеличения паромов, задействованных на линии между Балтийском и Усть-Лугой.

"Мы начинали год с двумя паромами на линии между Балтийском и Усть-Лугой, сейчас восемь судов ходит на линии, но у нас уже образовались очереди на эти паромы, поэтому хотел бы обратиться к вам с просьбой дать поручение Минтрансу", - пояснил Алиханов.

По словам губернатора, имеется возможность перераспределения судов из других морей, в том числе из Черного.

"Нам это крайне необходимо, чтобы обходить ограничения, которые совершенно незаконно вводят наши литовские соседи", - подчеркнул Алиханов.

"Мы уже проработали с правительством текст постановления о субсидировании этих перевозок, чтобы жители региона, бизнес не чувствовали сильного увеличения (стоимости - ИФ) из-за где-то увеличения маршрута, где-то увеличения стоимости маршрута, чтобы это оставалось в тех же экономических параметрах, как и до введения этих ограничений", - сказал он.

"Будем стремиться к тому и сделаем это, чтобы было удобно и экономически целесообразно", - отреагировал президент.