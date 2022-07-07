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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Из-за полной загрузки паромов нефтепродукты в Балтийск могут доставить танкерами

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - ФГУП "Росморпорт" (РМП, подведомственно Росморречфлоту) принимает меры сокращения сроков доставки грузов на линии Усть-Луга - Балтийск, в настоящее время загрузка работающих на линии морских автомобильно-железнодорожных паромов "Амбал", "Балтийск" и "Маршал Рокоссовский" составляет практически 100%, сообщила пресс-служба ФГУП.

"Нефтепродукты составляют от 30% до 50% от общего объема груза, перевозимого паромами в железнодорожных вагонах. При необходимости может быть рассмотрен вопрос перенаправления нефтепродуктов, следующих в Калининградскую область, с паромов на танкеры, что позволит существенно увеличить объемы транспортировки грузов прочих наименований на паромной линии", - говорится в сообщении.

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"На текущий момент имеется резерв провозных возможностей в контейнерах на судне типа ро-ро Ursa Major, поскольку загрузка по контейнерам составляет в среднем около 30%. Судно может брать дополнительно до 200 груженых 40-футовых контейнеров на каждый рейс, а также до 4 тыс. тонн генерального груза в трюм", - сообщает предприятие.

"При возникновении необходимости также есть возможность переадресовывать дополнительный груз с железнодорожного и автотранспорта в порты Бронка или Усть-Луга и перевозить его как генеральный груз на судах Северного морского пароходства, которые работают на линии Санкт-Петербург - Калининград", - отмечается в сообщении "Росморпорта".

С сентября 2022 года провозные мощности паромного флота на линии Усть-Луга - Балтийск увеличатся за счет начала работы на линии четвертого автомобильно-железнодорожного парома "Генерал Черняховский", напоминает ФГУП.

Росморпорт Калининградская область Усть-Луга Балтийск
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