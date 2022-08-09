Три района окажутся в зоне паводка рек Амур и Зея в Приамурье в ближайшие дни

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Паводковые волны крупных рек Амур и Зея подойдут к югу Амурской области во второй половине недели и затронут три района, ожидается подтопление около двух десятков домов и 80 подворий, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России Игорь Смирнов.

"По предварительной оценке, паводок по реке Амур будет проходить с вероятностью подтопления трех приусадебных участков и трех участков автодорог. Подтопление жилых домов не прогнозируется. По реке Зея ситуация сложнее - ожидается подтопление 21 жилого дома в поселке Зазейский (18 домов) и в селе Волково (три дома). Это по тем максимальным уровням, которые есть сейчас", - заметил Смирнов.

Кроме того, прогнозируется, что река Зея подтопит около 80 подворий и участок дороги Усть-Ивановка - Черемхово.

Всего в зону подтопления от Амура и Зеи попадают Шимановский, Магдагачинский и Благовещенский районы, а также район Зазейский в Благовещенске. В столице Приамурья паводок на Амуре ожидается с 11 по 13 августа, но эта река не достигнет опасных отметок.

Что касается реки Зея, то наиболее негативный сценарий развития событий возможен, если уровень воды превысит 710 см в черте Благовещенска. В этом случае зона паводка захватит три дома в самом городе, 105 домов и более 550 приусадебных участков в селе Владимировка, а также 33 дома и 190 подворий в Усть-Ивановке.

Глава Минлесхоза области Алексей Севастьянов сообщил, что в Магдагачинском и Тындинском районах, где вода сошла, начинаются аварийно-восстановительные работы. Город Тында (север области) получил из резерва теплопушки и мотопомпы. В Магдагачинском районе проводятся работы по восстановлению водовода.

"Сложная транспортная ситуация из-за перемыва на дороге Зея-Тыгда. Для людей, которые не могут пока добраться до дома, развернуты пункты временного размещения. Сейчас организована работа двух вертолетов Амурской авиабазы Ми-8. Вертолет доставляет людей через перемыв, дальше людней отправляют автобусами", - сказал Севостьянов.

Всего во время прохождения мощного циклона с 5 августа в Приамурье было подтоплено в семи муниципальных образованиях 127 жилых домов, 251 приусадебный участок, 17 участков автодорог, пять автомобильных мостов.

На сегодняшний день вода остается в 77 жилых домах, на 155 приусадебных участках, не освободились от паводка десять участков дорог и четыре моста. Наиболее сложная обстановка в Ивановке Зейского района. С последствиями паводка ведут борьбу 246 специалистов, около 90 единиц техники.

Как сообщалось, в конце прошлой недели Приамурье оказалось во власти циклона, который принес обильные осадки. В регионе действует режим ЧС.