Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:20

Три района окажутся в зоне паводка рек Амур и Зея в Приамурье в ближайшие дни

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Паводковые волны крупных рек Амур и Зея подойдут к югу Амурской области во второй половине недели и затронут три района, ожидается подтопление около двух десятков домов и 80 подворий, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России Игорь Смирнов.

В РоссииАмурская область покинет зону разрушительного циклона через два дняЧитать подробнее

"По предварительной оценке, паводок по реке Амур будет проходить с вероятностью подтопления трех приусадебных участков и трех участков автодорог. Подтопление жилых домов не прогнозируется. По реке Зея ситуация сложнее - ожидается подтопление 21 жилого дома в поселке Зазейский (18 домов) и в селе Волково (три дома). Это по тем максимальным уровням, которые есть сейчас", - заметил Смирнов.

Кроме того, прогнозируется, что река Зея подтопит около 80 подворий и участок дороги Усть-Ивановка - Черемхово.

Всего в зону подтопления от Амура и Зеи попадают Шимановский, Магдагачинский и Благовещенский районы, а также район Зазейский в Благовещенске. В столице Приамурья паводок на Амуре ожидается с 11 по 13 августа, но эта река не достигнет опасных отметок.

Что касается реки Зея, то наиболее негативный сценарий развития событий возможен, если уровень воды превысит 710 см в черте Благовещенска. В этом случае зона паводка захватит три дома в самом городе, 105 домов и более 550 приусадебных участков в селе Владимировка, а также 33 дома и 190 подворий в Усть-Ивановке.

Глава Минлесхоза области Алексей Севастьянов сообщил, что в Магдагачинском и Тындинском районах, где вода сошла, начинаются аварийно-восстановительные работы. Город Тында (север области) получил из резерва теплопушки и мотопомпы. В Магдагачинском районе проводятся работы по восстановлению водовода.

"Сложная транспортная ситуация из-за перемыва на дороге Зея-Тыгда. Для людей, которые не могут пока добраться до дома, развернуты пункты временного размещения. Сейчас организована работа двух вертолетов Амурской авиабазы Ми-8. Вертолет доставляет людей через перемыв, дальше людней отправляют автобусами", - сказал Севостьянов.

Всего во время прохождения мощного циклона с 5 августа в Приамурье было подтоплено в семи муниципальных образованиях 127 жилых домов, 251 приусадебный участок, 17 участков автодорог, пять автомобильных мостов.

На сегодняшний день вода остается в 77 жилых домах, на 155 приусадебных участках, не освободились от паводка десять участков дорог и четыре моста. Наиболее сложная обстановка в Ивановке Зейского района. С последствиями паводка ведут борьбу 246 специалистов, около 90 единиц техники.

Как сообщалось, в конце прошлой недели Приамурье оказалось во власти циклона, который принес обильные осадки. В регионе действует режим ЧС.

Амурская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 9 августа

Приемная кампания в российские вузы прошла при высоком конкурсе

Данные пользователей Tele2 "утекли" в сеть

Что произошло за день: понедельник, 8 августа

РФ временно выведет свои объекты из-под инспекции по договору о СНВ

РФ временно выведет свои объекты из-под инспекции по договору о СНВ

Telegram грозит ещё 8 млн рублей штрафа из-за неудаления запрещённого контента

Telegram грозит ещё 8 млн рублей штрафа из-за неудаления запрещённого контента

Генпрокуратура РФ проверит ПФР из-за нарушений в ряде региональных отделений

Дума осенью обсудит упрощение выдачи гражданства соотечественникам из Балтии

РФ введет квоты на экспорт серы до конца этого года

МИД Финляндии объяснил, когда россиянам могут отказать в туристической визе

МИД Финляндии объяснил, когда россиянам могут отказать в туристической визе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });