Режим ЧС введен в столице БАМа, где из-за ливней смыло два моста

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Два моста смыло из-за обильных осадков в северной столице Амурской области - Тынде, часть жителей оказались в транспортной изоляции, сообщает региональный Минтранс.

"В городе Тында и Тындинском округе введен режим ЧС. Из-за не прекращающихся осадков смыло два моста. Полностью отрезан микрорайон Беленький, где проживает около 800 человек, без сообщения остался также микрорайон Таежный", - говорится в сообщении.

Эвакуировано 26 человек, которые отказались от проживания в пункте временного размещения и разместились у родственников.

"Мы направили во все районы дорожных кураторов, работают мобильные бригады для оказания помощи автомобилистам. Важно привлечь внимание жителей области, что в темное время суток нужно избежать поездок по трассам, особенно по отдаленным от населенных пунктов", - приводятся в релизе слова министра транспорта Приамурья Александра Зеленина.

Амурская область оказалась во власти циклона, который принес сильные ливни и ветер. Прогнозировалось, что наиболее интенсивные осадки ожидаются в Сковородинском, Магдагачинском и Тындинском районах и в долине Амура. В пятницу на территории Приамурья введен режим повышенной готовности.