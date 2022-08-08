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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:27

Режим чрезвычайной ситуации введен в Приамурье из-за паводка

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Более 80 домов подтоплено в Амурской области и свыше 30 населенных пунктов остались без транспортного сообщения из-за сложной гидрологической обстановки, в регионе введен режим ЧС, сообщает региональное правительство.

"В связи со сложной паводковой обстановкой на территории области введен региональный режим ЧС. Все службы работают в усиленном режиме. Для проведения аварийно-спасательных работ, организации лодочных переправ в муниципалитеты направлены дополнительные силы министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области и главного управления МЧС России по Амурской области", - приводятся в сообщении слова губернатора Василия Орлова.

Помощь пострадавшим от паводков оказывают более 150 спасателей, задействовано около 40 единиц техники, 14 плавсредств, два плавающих транспортера ПТС-М.

Отмечается, что резкие подъемы воды с подтоплением населенных пунктов наблюдаются на территории города Тында, Сковородинского и Зейского районов, Тындинского округа.

По оперативной информации на территории семи муниципальных образований (Архаринский, Зейский, Селемджинский, Магдагачинский, Сковродинский районы, Тындинский округ, город Тында) в 13 населенных пунктах подтоплено 82 жилых дома. Кроме того, в зоне паводка оказались 200 придомовых территорий, из них свыше 150 - в Зейском районе.

Как сообщалось, 32 населенных пункта остались без автотранспортной доступности. В результате повреждения дорог и мостовых сооружений полностью без транспортного сообщения находится девять населенных пунктов: поселки Толбузино, Ивановка, Сиан, Амуро - Балтийск, Златоустовскс, Ольгинск, а также села Кузнецово, Аносово, Ивановское.

Из подтопленных территорий эвакуировано 158 человек, из них 49 - дети.

Амурская область МЧС
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