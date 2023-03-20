МЧС сообщило об осложнении паводковой обстановки в 18 регионах РФ

В 14 регионах открыт пожароопасный сезон, еще в четырех ввели особый противопожарный режим

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В 18 регионах России начались подтопления из-за паводков, в 14 регионах открылся пожароопасный сезон, а в еще четырех уже действует особый противопожарный режим, сообщил на селекторном совещании замглавы МЧС РФ Илья Денисов.

По его словам, наиболее сложная паводковая обстановка сложилась в Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.

"На сегодняшний день остаются подтопленными в 18 регионах порядка 690 приусадебных участков, 121 низководный мост и 10 участков автомобильных дорог", - сказал замминистра.

"За прошедшую неделю зафиксировано 10 очагов пожаров на общей площади свыше 7,1 тыс. га в шести субъектах РФ", - подчеркнул Денисов.