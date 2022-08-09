Амурская область покинет зону разрушительного циклона через два дня

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Циклон, который принес мощные осадки на территорию Амурской области, разрушив дорожную сеть и подтопив населенные пункты, начнет отступать через два дня, сообщила журналистам и.о. директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина.

"Циклон сейчас над нами и продолжает действовать. В ближайшее время он будет заполняться и уходить на восток. С 11 августа Амурская область будет находиться в тылу циклона. Осадки сохранятся, но интенсивность их существенно уменьшится. Максимум 7-10 мм и очень локально", - отметила Печкина.

По данным гидрометцентра, основной удар циклон нанес четырем районам Приамурья. В северной столице региона городе Тында зафиксирован максимум подъема уровня воды в одноименной реке. Максимальный уровень составил 412 см, предыдущий рекорд - 366 см - фиксировался в июне 1987 года. Рекордные отметки отмечены и на реке Уркан, где обстановка остается сложной - уровень воды на 124 см превышает опасное явление.

"5 августа на территорию области вышел очень глубокий циклон, с огромным количеством осадков. Под действие циклона максимально попали Тындинский и Сковородинские районы, запад Зейского района и Магдагачинский район. В Тынде огромное количество осадков - более 260 мм. Даже смысла нет сравнивать с декадной нормой, что-то около семи декадных норм", - сказала Печкина.

Реки в Приамурье наполнили осадки, которые выпали в соседнем Китае. Река Амур на отдельных участках вышла на пойму. На Зее во вторник также произошел резкий подъем уровня воды.

Холодный полярный воздух снизил температуру в Приамурье, она ниже нормы, но к ближайшим выходным повысится до 22-27 градусов.

Очередной циклон, характер которого синоптики пока не берутся оценивать, подойдет к серо-западным границам Приамурья уже 14 августа.

Как сообщалось, транспортная связь нарушена с более 30 населенными пунктами. В Приамурье действует режим ЧС.