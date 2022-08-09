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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:06

Кассация в России оставила в силе приговор американцу Тревору Риду

В апреле Рида, осужденного в России, обменяли на осужденного в США летчика Константина Ярошенко

Кассация в России оставила в силе приговор американцу Тревору Риду
Гражданин США Тревор Рид во время оглашения приговора в Головинском суде. Июль 2020 года.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор американцу Тревору Риду, который ранее вынес Головинский суд Москвы и подтвердил Мосгорсуд, передал корреспондент "Интерфакса".

В апреле 2022 года стало известно, что Рида, отбывавшего срок в Мордовии, обменяли на осужденного в США летчика Константина Ярошенко. В июне защита Рида сообщила, что, несмотря на освобождение, он решил подать кассацию на свой приговор. До этого адвокат осужденного говорил, что он вины не признавал и о помиловании не просил.

Американец просил разрешить ему участвовать в заседании 9 августа по видеосвязи из США, но суд ему отказал.

"Приговор Головинского суда от 30 июля 2020 года и апелляционное определение Мосгорсуда - оставить без изменений, жалобу - без удовлетворения", - решил судья.

Головинский суд приговорил Рида к девяти годам колонии общего режима за драку с полицейскими, которые его задержали в Москве в августа 2019 года. В суде американец вину не признал, объяснив, что в момент задержания был пьян и ничего не помнит.

Летчик Ярошенко, на которого обменяли Рида, был арестован в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к перевозке крупной партии кокаина. Его выдали Соединенным Штатам, и в сентябре 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

Тревор Рид Головинский суд Москва МВД Мосгорсуд США Константин Ярошенко
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