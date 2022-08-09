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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:50

Пять человек пострадали в результате взрывов в крымской Новофедоровке

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Пять человек, в том числе ребенок, получили травмы в результате взрывов близ курортного поселка Новофедоровка на западе Крыма, сообщил министр здравоохранения республики Константин Скорупский.

"По состоянию на 17:30 в Сакскую районную больницу доставлено пятеро пострадавших, один из них ребенок. Четверым оказана амбулаторная помощь в рамках первичной хирургической обработки ран ввиду порезов осколками стекла. Пятый пострадавший находится в операционной", - сказал министр, комментарий которого опубликовал советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале во вторник.

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Он уточнил, что четверо пострадавших получили легкие раны и уже отправлены домой, пятый - в состоянии средней степени тяжести, его жизни ничего не угрожает.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что на военном аэродроме "Саки" в Крыму сдетонировали авиационные боеприпасы. Огневого воздействия на объект не зафиксировано. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что введена пятикилометровая зона оцепления, усилены меры безопасности. Из ближайших домов эвакуировали 30 человек.

Крым Новофедоровка
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