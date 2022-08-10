Достраивать метро в Красноярске начнут уже в 2022 году

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В правительстве Красноярского края были подписаны контракты на проектные и строительно-монтажные работы по созданию в Красноярске метрополитена, сообщила пресс-служба региональной администрации.

Работы должны начаться в 2022 году, метро должно быть запущено в 2026 году.

В декабре 2021 года сообщалось, что метро начнут строить в первой половине 2022 года.

"Заказчиком работ является государственное предприятие Красноярского края "Центр транспортной логистики". Выполнит все работы "под ключ" группа компаний "Моспроект-3", имеющая большой опыт реализации инфраструктурных проектов в Москве и регионах", - говорится в сообщении.

Исполнитель контракта должен построить четыре подземные и две наземные станции на участке длиной 11 км от улицы Высотной до улицы Шахтеров и интегрировать пути в в городскую наземную сеть.

Как сообщила через пресс-службу гендиректор группы "Моспроект-3" Анна Меркулова, компания предлагает поднять основной участок линии ближе к поверхности и отказаться от дорогостоящих станций глубокого заложения. Инженерный корпус и здание эксплуатационного персонала предлагается разместить в депо.

По словам Меркуловой, выбор в пользу станций мелкого заложения позволит эксплуатирующей организации в дальнейшем грамотно оптимизировать пассажиропотоки - пересадки на наземный транспорт станут короче и быстрее. В дальнейшем маршрут можно будет продлить еще на 4 км за счет наземных станций.

Строительство метрополитена в Красноярске оценивается в 89 млрд рублей, регион долго искал способы удешевить проект. Его реализация будет возможна благодаря инфраструктурному кредиту. Соглашения об этом были подписаны с федеральными Минфином и Минстроем.

Ожидаемый расчетный пассажиропоток метро составляет 66 млн пассажиров в год или 205,5 тысячи пассажиров в сутки от станции "Высотная" до станции "Ленинская". При условии полного развития сети метрополитена пассажиропоток может достичь 260 млн человек в год.

Идея создания в Красноярске метро появилась еще в 60-е годы. Строить его начали в 1995 году и перестали - в 2009 году.

В 2018 году после поддержки со стороны президента предложения губернатора края Александра Усса продолжить строительство метро были выделены федеральные средства в размере 1 млрд рублей на актуализацию проекта красноярского метрополитена. Его схема была серьезно изменена.

В 2021 году проблему недостроенных систем метро в крупных городах поднималась на "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным. Он тогда отметил, что от проектов окончательно не отказались и ими занимается вице-премьер Марат Хуснуллин.