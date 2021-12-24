Строительство метро в Красноярске начнется в первой половине 2022 года

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Строительство метрополитена в Красноярске планируется начать уже в первой половине 2022 года, а поезда в нем будут беспилотными, сообщил на итоговой пресс-конференции губернатор края Александр Усс.

"В первой половине 2022 года мы планируем начинать вынос сетей и приступим к полноценным работам по строительству метро. На подготовку нормального проекта требуется не менее трех лет. Где-то в эти сроки и укладываются работы от старта проектирования до реализации проекта", - сказал губернатор.

По словам главы региона, на сегодняшний день уже получено положительное заключение госэкспертизы по инженерным изысканиям. Ожидается, что в первом квартале 2022 года проект будет полностью одобрен Главгосэкспертизой.

Строительство метрополитена в городе оценивается в 89 млрд рублей. Регион рассчитывает получить на это инфраструктурный кредит.

Проект предусматривает применение современных технических решений - в частности, изменение глубины залегания станций в среднем на 25 метров вместо ранее запланированных 60 метров. Кроме того, предполагается использовать укороченные составы до пяти вагонов и беспилотное управление поездами. Это позволит снизить стоимость эксплуатации и сделать метро технически более совершенным.

Ожидаемый расчетный пассажиропоток метро составляет 66 млн пассажиров в год или 205,5 тыс. пассажиров в сутки от станции "Высотная" до станции "Ленинская". При условии полного развития сети метрополитена пассажиропоток может достичь 260 млн пассажиров в год.

Общая длина линии метро составит 12,65 км. Первый этап строительства - участок 9,76 км из шести станций от "Высотной" в Октябрьском районе до "Ленинской" в центре Красноярска. Второй этап строительства - 2,89 км наземных путей из трех станций, от станции "Ленинская" в Центральном районе до самого крупного в городе Советского района.

Идея создания в Красноярске метро появилась еще в 1960-е годы. Реальная стройка началась в 1995 году и с разной степенью интенсивности велась до 2009 года. В 2018 году после поддержки президентом РФ Владимиром Путиным предложения Усса о продолжении строительства метро на актуализацию проекта были выделены федеральные средства - 1 млрд рублей. Схема метро была серьезно изменена.

В мае 2021 года Усс обсудил вопрос строительства метро в Красноярске с президентом России. Губернатор попросил главу государства о финансовой поддержке для реализации проекта. Путин обозначил, что средства на достройку метро в городах-миллионниках, в число которых входит и Красноярск, есть.