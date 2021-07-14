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Губернатор Усс допустил удешевление строительства метро в Красноярске на 30%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил администрации Красноярского края рассмотреть варианты уменьшения стоимости строительства метрополитена в столице региона на 20-30%, заявил губернатор Александр Усс телеканалу "Россия 24".

"На самом деле 104 млрд рублей (стоит - ИФ) первая очередь - это 6 станций. Но вот вчера у нас прошел обстоятельный разговор с Маратом Хуснуллиным, и суть его была направлена на поиск способов удешевления метро. Мы договорились в течение двух недель создать рабочую группу, подумать над спецтехусловиями и любыми вариантами, которые снизят эту стоимость хотя бы на 20-30%. Общая стоимость на сегодня (с учетом второй очереди из трех станций - ИФ) - 120 млрд рублей", - сказал он.

Проект предусматривает строительство гибридного метрополитена, вторая его очередь - три станции - будут наземными, напомнил губернатор. В ходе актуализации проекта также была изменена глубина залегания подземных станций: вместо начальных 60 метров - 25 метров. Предполагается использование укороченных составов (до 5 вагонов) и технологий беспилотного управления.

Проблема недостроенных систем метрополитена в крупных городах поднималась на "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным. Он тогда отметил, что от проектов окончательно не отказались и ими занимается Хуснуллин.

В мае вице-премьер говорил, что уже начатые проекты по строительству метро в городах-миллионниках решено довести до конца, но с экономией денег, а новое метро в таких городах строить не будут.

Недавно Хуснуллин написал в инстаграме, что в Красноярске "метро должно поехать не позже 2025 года, но его реально запустить уже в 2024 году при слаженной работе".

Строительство красноярского метрополитена началось в 1995 году, однако впоследствии из-за отсутствия финансирования работы были свернуты, а недостроенные тоннели и три станции законсервированы.

В рамках первой очереди метрополитена планируется построить участок от станции "Высотная" (Октябрьский район) до станции "Ленинская" (исторический центр города), включающий шесть станций. Вторая очередь строительства включает участок из трех станций - от центра города до станции "Октябрьская" в Советском районе.

В марте 2019 года Усс заявил о выделении 1 млрд рублей из федерального бюджета на развитие метро. Эти деньги впоследствии были направлены на корректировку проекта первой линии метрополитена. В декабре председатель совета директоров АО "КрасноярскТИСИз" Олег Митволь заявил, что проектно-сметная документация передана в Главгосэкспертизу, после чего проект возвращался на доработку. Власти региона ожидали решения ГГЭ по обновленному проекту в июне 2021 года.

Красноярск Марат Хуснуллин Александр Усс

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