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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

В Россию запретят ввозить семена отдельных питомников Европы и Канады

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 15 августа запретит ввоз в Россию семян из ряда питомников европейских стран и Канады из-за несоблюдения поставщиками фитосанитарных требований.

В частности, будет запрещен импорт семян томата, перца, моркови и цветочных культур из места отгрузки Satimex Quedlinburg GmbH (Германия), семян кукурузы для посева из Limagrain Europe (Франция), семян томата из Axia Vegetable Seeds (Нидерланды), семян сои из Semences Prograin Inc. (Канада).

В ведомстве объяснили, что в этих семенах выявили карантинные для России и ЕАЭС объекты, а национальные организации по карантину и защите растений названных стран не приняли срочных мер безопасности.

Так, в семенах были выявлены вироид веретеновидности клубней картофеля (способен вызывать потери урожая пасленовых культур до 75%), горчак ползучий (заполоняет поля на 50-80% и делает их непригодными для сельскохозяйственного использования), пятнистость листьев кукурузы (недобор урожая может составить 30%), вирус мозаики пепино (плоды томатов, перцев, баклажанов, картофеля и других овощей из семейства пасленовых теряют товарные качества) и другие.

Российский Минсельхоз планирует разработать план ускоренного перехода растениеводства на семена отечественной селекции и предлагает квотировать импорт семян из недружественных стран.

Россельхознадзор Европа Канада Германия Франция Нидерланды Satimex Quedlinburg Limagrain Europe Semences Prograin
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