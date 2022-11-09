Минсельхоз займется развитием технологии сопровождения отечественных семян

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз планирует решать проблему обеспеченности отечественным семенным материалом одновременно с созданием технологии их сопровождения, сообщил на агрофоруме замминистра сельского хозяйства Андрей Разин.

"Мы должны очень быстро решить проблему с обеспеченностью семенным материалом внутри страны. Это то, где вместе с нашими коллегами, с наукой, предстоит очень большой пласт работы (...) Важно не просто сделать семена, а предоставить технологию сопровождения. Это то, чем мы, к сожалению, в последние годы не занимались, в отличие от наших иностранных поставщиков", - сказал чиновник.

По его словам, сейчас агротехнологическое сопровождение производителей осуществляют международные компании, поставляющие семена.

"Конечно, в этом смысле у нас есть опасения, что международные партнеры начнут не очень ответственно относиться к своим обязательствам", - отметил замминистра.

В перечне культур, с семенами которых "очень большие и сложные вызовы", Разин назвал сахарную свеклу, овощи и картофель.

В конце октября на совещании в Совете Федерации было отмечено, что доля отечественных семян сахарной свеклы в общем объеме высева в этом году снизилась до 1,8% с 3% в 2021 году, картофеля - до 6,7% с 8,7% соответственно.

В Россельхознадзоре также отмечают увеличение импорта семян для посева в 2022 году. Руководитель Россельхозцентра Александр Малько связал это с попытками сельхозпроизводителей весной побольше закупиться семенами на случай прекращения их поставок.

В соответствии с доктриной продовольственной безопасности обеспеченность собственными семенами российского АПК должна быть не менее 75%. В начале октября глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев говорил, что планирует через два-три года перевести АПК на семена отечественней селекции.