Минсельхоз решил упорядочить ввоз и вывоз семян сельхозрастений из-за опасения ГМО

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз хочет упорядочить ввоз в РФ и вывоз из РФ семян сельскохозяйственных растений, прежде всего, из-за опасения ГМО.

Уведомление о начале разработки проекта соответствующего постановления правительства размещено на сайте regulation.gov.ru.

Как сообщает ведомство, подготовка документа "обусловлена необходимостью установления порядка ввоза и вывоза семян сельскохозяйственных растений, предусматривающего упорядочение последовательных действий лиц", участвующих в этих процессах.

"В условиях развития технологий генетического редактирования физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица пренебрегают установленными ограничениями, связанными с ввозом в Российскую Федерацию семян сельскохозяйственных растений, содержащих генно-инженерно-модифицированные организмы. Кроме того, Россельхознадзором выявляются партии семян с неподтвержденным в установленном порядке качеством", - поясняет Минсельхоз.

Проект постановления разрабатывается в соответствии с законом "О семеноводстве".