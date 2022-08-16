В Джанкойском районе прекратились взрывы боеприпасов

Дым от пожара на территории временного хранения боеприпасов в Джанкойском районе Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Джанкойском районе Крыма прекратилась детонация боеприпасов на временном складе, представители властей начали осматривать ближайшие дома на предмет возможных повреждений, сообщил телеканалу "Россия 24" глава республики Сергей Аксенов.

"Детонация закончилась. Пойдем обследовать повреждения, есть повреждения жилых домов", - сказал он.

Он также сообщил, что из зоны взрывов эвакуировали около 2000 жителей сел Азовское и Майское. Их разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. Все расходы производятся за счет средств резервного фонда.

Минобороны России ранее сообщило, что в Джанкойском районе случился пожар на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Пожар вызвал взрывы. Пострадали два человека. По словам Аксенова, один получил осколочное ранение, второго "придавило стенкой".