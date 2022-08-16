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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Эксперты допустили сокращение бронирования новых туров в Крым на 5-10%

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российские туристы не отказываются от забронированного отдыха в Крыму после ЧП на железной дороге в Джанкое, но бронирования новых туров могут сократиться на 5-10%. Об этом сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Паники среди туристов нет. Узнав о ЧП на железной дороге и возможной корректировке маршрутов, туристы, которые находятся сейчас в Крыму, с просьбой об аннуляции туров или о помощи с выездом не обращаются. Аннуляций броней на будущие заезды тоже нет", - сообщают туроператоры.

По оценкам экспертов АТОР, 90-95% туристов добираются сейчас в Крым на своих автомобилях.

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"Туроператоры не исключают, что произошедшее событие вызовет у туристов, которые только планируют поехать в Крым, в том числе и на машине, желание скорректировать свои планы. Вероятно, будут те, кто выберет другое, "более спокойное" направление для отдыха. Но снижение турпотока из-за последнего инцидента вряд ли превысит 5-10%", - отметили в АТОР.

Ранее во вторник в Джанкойском районе Крыма произошло возгорание на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Это вызвало детонацию. Пострадали два человека. Введена 5-километровая зона оцепления. Эвакуированы около 3 тыс. человек.

В результате детонации был поврежден участок железной дороги на севере полуострова. Его уже восстановили, но это привело к задержке поездов и корректировке их маршрута.

В Минобороны РФ назвали диверсией произошедшее в районе Джанкоя. Помимо военного склада и железнодорожного полотна, ущерб нанесен ЛЭП, электростанции, ряду жилых домов.

Крым Джанкой Ассоциация туроператоров России АТОР
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