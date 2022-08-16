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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Число эвакуированных из-за взрывов на севере Крыма увеличилось до 3 тыс. человек

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Больше 3 тысяч человек эвакуировали из двух населенных пунктов Джанкойского района на севере Крыма, где продолжается детонация боеприпасов в воинской части, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Эвакуированы больше 3 тысяч человек из населенных пунктов Майское и Азовское Джанкойского района", - сказал Аксенов журналистам во вторник. По его словам, эвакуированные находятся в ряде пунктов временного размещения, в основном в школах.

"Размещен 121 человек, из них более 20 детей, остальные выехали к родственникам", - также сообщил Аксенов.

Он уточнил, что продолжается детонация, после завершения начнется обход домов.

"Массового складирования боеприпасов там нет, разбросаны по территории - единичное детонирование происходит", - отметил глава Крыма.

Ранее сообщалось о 2 тысячах эвакуированных.

Как сообщалось, в Джанкойском районе произошло возгорание на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Это вызвало детонацию. Пострадали два человека. Введена 5-километровая зона оцепления.

В результате детонации был поврежден участок железной дороги на севере полуострова. Его уже восстановили, но это привело к задержке поездов и корректировке их маршрута. Составы направляют на станцию Владиславовка на востоке, откуда пассажиров развозят автобусами.

В Минобороны назвали произошедшее в районе Джанкоя диверсией. Помимо военного склада и железнодорожного полотна, ущерб нанесен ЛЭП, электростанции, ряду жилых домов.

Крым Сергей Аксенов
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