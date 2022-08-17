Космонавты "Роскосмоса" досрочно вернулись на МКС

Работы по интеграции манипулятора ERA они доделают позже

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев досрочно вернулись на МКС из открытого космоса, а незавершенные работы по интеграции европейского манипулятора ERA в состав российского сегмента станции доделают в следующий раз, сообщили в "Роскосмосе".

Там добавили, что оба космонавта чувствуют себя хорошо.

Ранее начальник сектора отдела внекорабельной деятельности РКК "Энергия" Сергей Чесноков говорил, что нынешний выход Артемьева и Матвеева должен стать последним в рамках работ по интеграции ERA.

Они в 16:53 по Москве в среду открыли выходной люк модуля "Поиск" и начали выбираться на внешнюю поверхность станции, отставая от графика больше чем на 30 минут. Предполагалось, что в открытом космосе они будут работать 6 часов 44 минуты.

У Артемьева села батарейка скафандра, и наземные специалисты решили его вернуть на станцию для подзарядки аккумулятора.

Затем и Матвеев получил приказ возвращаться на МКС.

Для Артемьева это был седьмой выход в открытый космос, для Матвеева - третий. Предыдущий выход в открытый космос состоялся 21 июля.