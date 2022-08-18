Рязань затянуло смогом от природных пожаров

Местным жителям рекомендуют меньше бывать на улице и завесить окна мокрыми простынями

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Рязань и ее окрестности в четверг затянуло смогом, причиной которого стали природные пожары, сообщил в своем телеграм-канале врио министра здравоохранения региона Владимир Хоминец.

"Прошу каждого жителя региона помнить о следующих правилах поведения в подобных ситуациях: как можно меньше находиться на открытом воздухе, а также плотно закрывать окна и двери, если есть необходимость выйти - использовать влажные маски из марли, сложенной в пять слоев", - отметил министр.

Глава регионального Минздрава также рекомендовал рязанцам употреблять как можно больше воды, завешивать окна мокрыми простынями и по возможности вывезти детей в незадымленные места.

Как сообщалось, общая площадь лесных пожаров в Рязанской области в четверг составляет 181 га, на тушении задействовано более 300 человек и более 100 единиц техники. Из Москвы в Рязанскую область для оказания содействия в локализации возгораний направлены пожарные и техника. По информации заммэра столицы Петра Бирюкова, всего в локализации ландшафтных пожаров в Рязанской области теперь будут задействованы пять вертолетов Московского авиацентра: три Ка-32А, крупнейший в мире многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т, способный сбрасывать на очаг возгорания до 15 тонн воды, и вертолет-разведчик ВК117С-2.