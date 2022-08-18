Причиной самого крупного рязанского пожара названы сухие грозы

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Причиной пожара в Кудомском лесничестве Рязанской области стали сухие грозы, сообщил на заседании штаба по тушению пожаров зампред областного правительства Дмитрий Филиппов и подчеркнул, что это "зафиксированный факт", а не гипотеза.

"Молнии, причем в двух местах. К очагу распространения человек просто не мог бы подойти", - рассказал он.

Ранее Филиппов по поручению врио губернатора Павла Малкова выезжал в Кудомское лесничество, где сложилась наиболее сложная ситуация с лесными пожарами в области.

Из-за природных пожаров в Рязанской области режим ЧС введен в Спасском и Клепиковском районах, а также в Окском заповеднике.

Утром 18 августа Рослесхоз заявил, что рязанские природоохранные органы скрывали масштабы природных пожаров.