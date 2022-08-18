Глава МЧС России будет на месте координировать тушение пожаров в Рязанской области

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Глава МЧС Александр Куренков отправился в Рязанскую область, где бушуют несколько лесных пожаров, сообщила пресс-служба министерства.

Утром 18 августа ведомство направило в Рязанскую область дополнительную авиацию МЧС.

Из-за лесных пожаров в Рязанской области Москву 17 августа окутал смог, жители жалуются на запах гари. Роспотребнадзор рекомендовал москвичам использовать медицинские маски во время пребывания на открытом воздухе.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из столицы в Рязанскую область для оказания содействия в локализации возгораний направлены пожарные и техника.