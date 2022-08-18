Суд 6 сентября рассмотрит кассации экс-полицейских, осужденных за "дело Голунова"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд России 6 сентября начнет рассматривать кассационные жалобы на приговор двух бывших полицейских, которые ранее были признаны виновными в фальсификации доказательства против журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщил адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

Жалобы подали бывший начальник отдела наркоконтроля УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец и бывший сотрудник УВД по ЗАО Роман Феофанов.

28 мая 2021 года Мосгорсуд признал пятерых бывших московских полицейских виновными в том, что они подбросили журналисту наркотики и незаконно его задержали, и назначил им сроки от пяти до 12 лет лишения свободы. Апелляционная инстанция сократила им сроки. Ляховцу вместо 12 было назначено 11,5 лет, Акбару Сергалиеву вместо 8 лет назначено 7 лет и 3 месяца, Феофанову и Максиму Уметбаеву вместо 8 лет - 7,5 лет, а Денису Коновалову вместо 5 лет лишения свободы - 4,5 года.

Голунов был в центре Москвы задержан 6 июня 2019 года. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку через пять дней уголовное преследование журналиста было прекращено, а затем задержавшие его полицейские стали фигурантами уголовного дела. Согласно обвинительному заключению, мотивом преступления следствие считает желание сотрудников продвинуться по службе, а также корыстные побуждения.

Голунов высказывал мнение, что его задержали за его журналистскую работу.